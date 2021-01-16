Облздрав опроверг информацию о смерти от ковида медсестры, включенной в список памяти медиков, скончавшихся в пандемию. Напомним, 53-летняя медсестра Воронежской городской клинической поликлиники №7 Маргарита Талашко пополнила скорбный файл 7 января.- Маргарита Талашко скончалась не от коронавирусной инфекции, - сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области.Список памяти скончавшихся от COVID-19 - неофициальный файл, данные в который вносят родственники скончавшихся медработников.Ранее в списке появились имена хирурга Нижнедевицкой районной больницы Василия Попова и его коллеги из Эртильской больницы Александра Махая. Ушел из жизни 50-летний Сергей Чекмарев, занимавший должность заместителя главврача по клинико-экспертной работе Бобровской райбольницы.От коронавируса скончались 65-летний доцент Воронежского медуниверситета Сергей Пегусов, 55-летний врач-физиотерапевт областной клинической инфекционной больницы Сергей Пошукайлов и 74-летний хирург Давыдовской больницы Лискинского района Виталий Слепцов.В ноябре в скорбный файл включили 71-летнего заведующего колопроктологическим отделением больницы №3 Владимира Андрейчука, 60-летнего врача скорой помощи Игоря Жукова, а также 64-летней старшей медсестры больницы №3 Валентины Козыревой и 56-летней заведующей терапевтическим отделением поликлиники №7 Ольги Князевой.Также в списке значатся 83-летняя Эльвина Петрова, женщина работала терапевтом в воронежской поликлинике №18, 62-летний Виктор Петров из Новоусманской районной больницы, он умер в начале сентября. До этого жертвой коронавируса в Воронеже стала санитарка приемного отделения больницы №3 Татьяна Терновых. Кроме того, скоропостижно скончалась от COVID-19 и заведующая кардиологическим отделением Павловской районной больницы Елена Минакова. Ей было 57 лет. Умер от коронавируса также врач Верхнемамонской больницы Алексей Денисов.Напомним, если подтвердится, что медики заразились, исполняя свой профессиональный долг, государство выплатит их родственникам денежную компенсацию в 2,7 миллиона рублей.