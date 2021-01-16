Музей «Петровские корабли» вошел в десятку лучших для детей. Рейтинг музеев России, которые интересны детям, создали в рамках проекта по развитию культурного туризма и продвижению российских музеев, стартовавшего в конце 2020 года. Наш музей, посвященный строительству российского военного морского флота на реке Воронеж, - номер два в списке рекомендаций российских музеев, которые обязательно нужно посетить с ребенком! Среди экспонатов - предметы Петровской эпохи, исторические карты, образцы оружия, макеты кораблей.- Для детей создатели музея «Петровские корабли» подготовили специальную программу. Мальчишки и девчонки смогут стать «участниками» Азовского похода Петра I и решить увлекательные задания квеста «Тайна петровских кораблей», - отметили в Туристско-информационном центре Воронежа. - Включение в рейтинг «Петровских кораблей» стало возможным, благодаря участию Воронежа в федеральном проекте «Музейный инфоцентр».В рейтинг музеев России, интересных детям, также вошли Музей истории леденца в Рязани, Дом Деда Мороза в Вологодской области, Терем Снегурочки в Костроме и другие.