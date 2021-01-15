Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Стройтехпоставка» в признании незаконным решения Воронежского УФАС. Ранее компания пожаловалась в управление на действия мэрии Воронежа при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для дома №76 по улице Сакко и Ванцетти.По мнению ООО «Стройтехпоставка» мэрия нарушила права собственников, которые ранее уже избрали способ управления.- По итогам рассмотрения жалобы действия администрации Воронежа были признаны правомерными, а жалоба ООО «Стройтехпоставка» была признана необоснованной, - отметили в Воронежском УФАС.Именно это решение ООО «Стройтехпоставка» пыталось оспорить в суде.