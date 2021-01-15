В Воронеже 15 января отмечался День Следственного Комитета Российской Федерации и 10-летие со дня образования ведомства. По этому случаю в государственном академическом театре драмы имени А. Кольцова состоялось торжественное мероприятие. На нем присутствовали сотрудники аппарата следственного управления, руководители и следователи территориальных отделов, а также члены их семей.10 лет прошло с момента образования Следственного Комитета в России. Для всех действующих сотрудников и ветеранов следствия этот день не просто памятная дата, а юбилей, праздник, который стал свидетельством того, что силы были вложены не зря.«Следственный комитет состоялся!», – отметил в своей поздравительной речи к сотрудникам ведомства главный следователь региона Кирилл Левит. По его словам, структура внесла, и продолжает вносить значительные изменения в дело обеспечения стабильности в государстве, защиту прав и законных интересов граждан, пострадавших от наиболее тяжких преступлений.– Свидетельств тому немало. Это и раскрытые убийства, в том числе совершенные в прошлые годы, и суммы возмещенного в процессе следствия ущерба за налоговые махинации, и громкие имена поплатившихся коррупционеров, похитителей бюджетных средств. Но даже не в этих результатах сила нашего органа. За это недолгое время ведомством сформирована и реализуется миссия СК – доказать людям, что они имеют не только защиту от крупных преступных посягательств, но и от алчности, грубого игнорирования прав работников нечистыми на руку коммерсантами, халатного отношения к своим обязанностям отдельных чиновников. Именно поэтому сегодня в приоритете руководства Следственного Комитета находится обеспечение прав работников на получение зарплат, защита жилищных прав детей-сирот, прав социально-незащищенных групп населения и др. – отметил Кирилл Левит.Своим коллегам он пожелал здоровья, профессионального долголетия и сохранения в глазах и делах той искры, которая в свое время привела нас на работу в следственные органы.Поздравить сотрудников следственного управления региона приехали первые лица области и города, а также вручить им награды.Губернатор Александр Гусев поблагодарил их за большой вклад в поддержании социально-экономической стабильности на территории региона и попросил не ослабевать интерес к коррупционным преступлениям.– Искреннее вам спасибо за действенное участие в решении общих государственных задач, за активное противоборство вопиющим нарушениями закона. К числу наиболее нетерпимых из них сегодня относятся должностные преступления корыстной направленности. Прошу вас не снижать к ним внимания и при наличии необходимых оснований принимать бескомпромиссные процессуальные решения. Желаю вам новых успехов в служебной деятельности и благополучия в личной жизни, – отметил глава региона.Всех присутствующих сотрудников СУ СКР также поздравили концертом воронежские коллективы, а их дети записали видеообращения своим папам и мамам.