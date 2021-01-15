Житель Воронежской области серьезно рисковал, отправившись в дорогу с неисправным аккумулятором. На одной из улиц города Лиски его машина заглохла, а попытки снова запустить двигатель не принесли результата.Машину на «аварийке» с поднятым капотом заметили в темноте сотрудники местной полиции. Узнав, что случилось, патрульные с помощью пусковых проводов запустили двигатель автомобиля. Водитель поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и пообещал, что обязательно в ближайшее время заменит аккумулятор.Госавтоинспекция напоминает всем водителям о необходимости поддерживать в исправном состоянии свой транспорт, особенно в зимних условиях.