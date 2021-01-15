В декабре 2020 года новогодние браконьеры уничтожили в лесах 72 хвойных дерева. Общий ущерб, по подсчетам управления лесного хозяйства Воронежской области, составил 259,6 тысяч рублей. Больше всего деревьев уничтожили на территории Давыдовского, Донского и Павловского лесничеств.Для охраны насаждений в лесах инспекторы провели 2369 рейдов, из них 302 – совместно с полицейскими.- По трем выявленным фактам незаконных рубок виновных наказали административными штрафами, еще по трем делам материалы передали в полицию, - рассказали в управлении лесхоза.