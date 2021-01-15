Известный бард Семен Слепаков в одной из своих песен произнес обидные для жителей райцентра Воронежской области слова: «А если вдруг пройдешься по Россоши, то смерть тебе покажется роскошью». Но, как известно, в каждой шутки есть доля, скажем так, не просто шутки.Возможно, не такие радикальные, но чем-то похожие мысли возникали в голове у жителей 14 многоэтажек Россоши. Там сотрудники управляющих компаний совсем забыли чистить снег во дворах. Впрочем, не только эта неприятность беспокоила жильцов домов. У них были захламлены строительным мусором подвалы, плохо освещены лестничные клетки, отколоты части пола и стен.А в ООО «УК «Коттедж-энерго» отличились еще и «виртуозным» оборудованием мусорной площадки. У многоэтажки № 15е на улице Воровского она расположена слишком далеко, никак не освещена и не ограждена.В итоге коммунальным беспределом заинтересовались в местной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства внесли руководителям семи УК представления об устранении нарушений и привлечении их виновников к дисциплинарной ответственности.