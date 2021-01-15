До суда дошло уголовное дело банды из четырех человек. Трое молодых людей в возрасте от 19 до 30 лет и 17-летний подросток злодействовали в Семилукском районе. Они совершали налеты на дома и квартиры пенсионеров. Пять пожилых людей в результате лишились вещей на общую сумму более 230 тысяч рублей.В январе 2020 года бандиты напали на 28-летнего мужчину в Семилуках, избили его до полусмерти и отобрали у него 115 тысяч. Происходила эта расправа в поле зрения камер видеонаблюдения торгового центра. Преступников быстро задержали. А потом оказалось, что они причастны к тем самым кражам у пенсионеров.Молодых людей обвиняют в 11 преступлениях, подпадающих под статьи, карающих за кражу группой по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба, а также за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. Их уголовное дело передали в Семилукский районный суд. Бандитам «светит» до 15 лет лишения свободы.