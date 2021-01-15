Незнакомец в медицинской маске ворвался в пункт выдачи заказов интернет-магазина на улице Шендрикова в Воронеже. Мужчина, размахивая гвоздодером, потребовал у сотрудницы заведения отдать деньги. Но та сообщила, что магазин принимает только безналичную оплату и «живых» денег не держит. Расстроенный неудачей разбойник, выхватил у девушки мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей и скрылся.Записи с камер видеонаблюдения позволили полицейским быстро выйти на след подозреваемого. Им оказался 33-летний воронежец, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков. Задержанный отказался признать свою вину. Тем не менее, все улики говорят против него. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой», предусматривающей наказание в виде заключения на срок до 10 лет.Сейчас мужчина находится в изоляторе временного заключения.