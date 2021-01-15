В последнее время воронежцы все чаще передают в водоканал ошибочные показания приборов учета, что создает путаницу и может привести к некорректным начисления платы в квитанциях. В связи с этим сотрудники компании напомнили, как правильно снимать и передавать данные.- Первые пять знаков счетчика, отмеченные черным цветом – это объем потребленной воды в кубометрах, именно те значения, которые необходимо указывать в квитанциях. Последующие знаки, выделенные красным – это десятые, сотые и тысячные – доли, их передавать не нужно. Иногда между ними ставится точка или запятая, и тогда абонентам легче понять, какие цифры нужно отражать в квитанциях», - рассказала начальник отдела по контролю бытовых потребителей «РВК-Воронеж» Вероника Сенина.В компании также напомнили, что показания можно передать несколькими способами: через контакт-центр 206-77-07 или 206-77-06, с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги», которое можно скачать в Google Play или App Store. Голосовой приём показаний доступен по городскому номеру 251-43-70 или по мобильному 8-903-651-4370.