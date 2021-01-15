В связи в эпидемиологической ситуацией администрация Воронежа призывает горожан воздержаться от участия в купаниях на Крещение даже в официально оборудованных для этого местах. Напомним, в 2021 году организуют 9 мест для купаний в 5 районах Воронежа. Всего же в регионе будет около 110 купелей.- Купание в проруби на Крещение Господне является народной традицией. Нигде в книгах церковного устава мы не находим указаний для совершения окунаний в прорубь. Православные всего мира стремятся в праздник Богоявления (так еще называется событие Крещения, поскольку на Иордане была явлена Троица) присутствовать на храмовых богослужениях, помолиться, приобщиться Святых Христовых Таин. В нынешнее время, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, мы призываем соблюдать масочный режим и социальную дистанцию! С шумной компанией и «навеселе» окунаться в прорубь, считая это церковной традицией, для православного христианина недопустимо, - передает пресс-служба мэрии слова настоятеля воронежского храма Богоявления Господня, иерея Евгения Лищенюка.С призывом воздержаться от купания и поберечь себя и свое здоровье в период пандемии обратился и начальник главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель.Руководитель городского управления по делам ГО ЧС Сергей Хомук также напомнил, что прежде, чем окунуться в прорубь, необходимо оценить состояние своего здоровья. Если имеются заболевания сердечно-сосудистой системы или другие хронические заболевания, не стоит рисковать.Помните, что подходить к месту для купания необходимо в нескользящей удобной обуви, а после окунания рекомендуется сразу выпить теплый напиток и согреться. Категорически нельзя употреблять алкоголь перед погружением в ледяную воду.Также важно не забывать, что купание в не оборудованных для этого местах и вовсе смертельно опасно, ведь там не обследовано дно, не оборудованы безопасные подходы и спуски в воду, а спасатели не дежурят.Ранее синоптики предупреждали, что на Крещение в Воронеже возможны сильные морозы.