В 2021 году в Воронеже на Крещение организуют традиционные купели. Они начнут работать с 20:00 18 января. Будет установлено освещение, оборудованы проруби с перилами, раздевалки, биотуалеты. В автобусах организуют пункты обогрева, также установят торговые палатки, в которых будет налажена продажа горячих напитков (алкоголь продаваться не будет).На протяжении всего мероприятия на местах будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и бригады для периодической очистки купелей от образующегося льда. Предварительно расчистят подъездные пути. Для удобства и безопасности планируется установить ограждения.Перечень мест для крещенских купаний в Центральном районе:- на Воронежском водохранилище, у Адмиралтейской площади;- на Воронежском водохранилище, в районе санатория им. М. ГорькогоВ Ленинском районе:- в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.В Советском районе:- Малышевские озера (Малышево), у дома 430Д по ул. Октябрьская.В Железнодорожном районе:- на Воронежском водохранилище, у дома 52 по улице 25 Января;- на реке Усманка, у Троицкого храма (Боровое);- на реке Усманка, у дома 1В по улице Пляжная (Боровое)В Левобережном районе:- на Воронежском водохранилище, за Успенским храмом;- на Воронежском водохранилище, м-н Масловка с. Таврово, пер. Колыбельный.Ранее синоптики предупреждали, что на Крещение в Воронеже возможны сильные морозы.Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, всего в Воронежской области будет оборудовано порядка 110 мест для купания.В то же время жителей региона призывают в этом году отказаться от купания на Крещение.