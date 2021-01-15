В Воронеже по квартирам пенсионеров ходят неизвестные люди, рассказывающие о грядущих штрафах, если срочно не приобрести « автономное пожарное устройство». Под пожарным оборудованием подразумевается огнетушитель стоимостью 2,5 тысячи рублей. Вместе с баллоном пенсионерам выдают «договор». В нем название какой-то частной фирмы - ИП с адресом: г.Воронеж.- Таким образом в нашем доме облапошили уже несколько человек, - рассказал «Комсомолке» Владимир, житель Ленинского района. – В договоре нет ни адреса, ни телефона. Даже предъявить претензии некому.Самое удивительное, что последним пунктом договора значится «Мне разъяснено, что приобретение товара не носит обязательный характер». Но пенсионеров-то убеждают в обратном! Предупредите своих пожилых родственников, чтобы не доверяли незнакомцам и не открывали им двери.