Семилукские полицейские раскрыли кражу продуктов в магазине в селе Гнилуша на улице Центральной. Еще в августе 2020 года дверь торговой точки взломали монтировкой и похитили оттуда продукты.Воров задержали в Белгородской области. Оказалось, что орудовали в магазине два брата 38 и 42 лет. Они признали свою вину.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). 42-летнего вора арестовали, его 38-летнего брата отпустили под подписку о невыезде. Полицейские проверяют их возможную причастность к другим похожим кражам в Воронежской и Белгородской областях.