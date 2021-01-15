Предупреждение для жителей Воронежской области, пользующихся приборами для измерения уровня насыщения кислородом крови (сатурации), разместили на сайте регионального департамента здравоохранения. Эти данные важны, чтобы вовремя забить тревогу при заражении коронавирусом.Медики отметили, что для измерения сатурации используется пульсоксиметр. Он может быть как в традиционной форме медицинского прибора, так и сделан в виде фитнес-браслетов и «умных» часов. Это не принципиально. Важно другое. Аппарат должен быть сертифицирован как медицинский. Если у него нет соответствующего регистрационного удостоверения, он может дать неправильные показания. Скажем, что показания кислорода в норме, когда на самом деле давно пора применять интенсивный курс лечения. Или, напротив, даст зашкаливающий недостаток этого жизненно необходимого газа. И тогда зря вызовите «скорую», которая может не доехать к тому, кому действительно необходима.