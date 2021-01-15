41-летней жительнице Лискинского района накануне на мобильный телефон позвонил некий мужчина и представился сотрудником финансового учреждения. Он сообщил, что ей одобрена заявка по кредиту. Женщина опешила, ведь она не подавала никакую заявку.«Банкир» тогда рассказал, что это сделали мошенники и надо теперь вывести 207 тысяч рублей на безопасный счет и вернуть банку. Якобы иначе женщине придется выплачивать долг по кредиту. Женщина послушно произвела все необходимые операции. Как только деньги были отправлены, лжесотрудник банка положил трубку.Женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям города Воронежа проявлять бдительными при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Только за прошедшие сутки мошенники обманули воронежцев на сумму более 850 тысяч рублей.