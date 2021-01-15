18 января в пяти городах Воронежской области на время будут выключены передатчики, транслирующие цифровое и аналоговое телевидение, а также радиопрограммы. Отключения коснутся радиотелевизионных станций в Воронеже, Боброве, Борисоглебске, Богучаре и Россоши. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».Отключение продлится с 2.00 до 11.00. В Воронеже будет остановлена работа оборудования, транслирующего цифровые пакты РТРС-1 и РТРС-2 (20 бесплатных общедоступных телеканалов), а также 19 радиопрограмм в FM-диапазоне и 5 аналоговых телеканалов. Аналогичная ситуация будет и в других четырех городах.Расписание плановых профилактических работ, предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, жители области могут посмотреть на официальном сайте. Уточнить перерывы в трансляции можно по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.