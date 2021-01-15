Снова много жителей Воронежской области за сутки умерли от коронавируса. На этот раз, по данным регионального оперштаба, ушли в мир иной 23 человека. Напомним, печальный рекорд был установлен 9 декабря 2020 года – тогда умерли 27 наших земляков. Всего за время эпидемии скончались уже 1545 жителей области.В то же время в федеральном оперативном штабе сообщают всего о 13 умерших (и это седьмое место по России). Разнобой в статистике, напомним, объясняют тем, что данные постоянно обновляются. И на местах новые сведения появляются раньше, чем в федеральном центре.Напомним также, что за сутки 14 января установлен новый рекорд по заразившимся – 395 человек.