Утром в пятницу, 15 января, загорелся подвал в пятиэтажке на переулке Ольховый Левобережного района. Вызов в «дежурку» МЧС поступил в 7.50. На месте пожара работу сотрудникам спасательного ведомства осложняла плохая видимость. Пришлось устанавливать спецустройство для удаления дыма.Жильцов второго подъезда дома, располагающегося над горевшим подвалом, эвакуировали. 15 человек разместили в большом автобусе.В 9.20 пожар локализировали. Оказалось, что горели сараи на площади 20 квадратных метров. В 9.30 пожар потушили полностью. Пострадавших не было.