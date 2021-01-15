В четверг, 14 января, в 13.05 в Репьевском районе случилось ДТП, в котором пострадала юная девушка.На 11 километре дороги «Воронеж – Луганск – Репьевка» водитель 15-й «Лады» не справился с управлением и допустил съезд машины на обочину. Там автомобиль врезался в стоящий «Hyndai Getz», за рулем которого сидела 55-летняя жительница Белгородской области.Водитель иномарки в ДТП не пострадала. А вот 18-летняя пассажирка «Лады» со множественными травмами попала в больницу.Всего 14 января в Воронежской области случилось 130 ДТП, из них 97 – в Воронеже. Еще 27 аварий зарегистрированы в районах, 6 – на федеральных трассах. В двух ДТП получили травмы два человека.