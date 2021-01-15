Обильный снегопад, случившийся в Воронеже 13 января, стал одной из причин ряда мелких ДТП. Одно из них произошло на Набережной Массалитинова. И попало на фото, размещенное в паблике «Мой и твой Воронеж». Там образовался небольшой «паровозик» из трех машин. Любопытно, что на крайней из них написано «Оформление ДТП». А значит, она принадлежит к службе аварийных комиссаров.В комментариях в Сети аварию, естественно, обыграли иронично. ДТП, в частности, назвали «агрессивным маркетингом». Был и короткий и емкий комментарий: «Догнал и оформил».В ГИБДД данных о пострадавших в этой аварии нет. Скорее всего, пострадало только «железо».