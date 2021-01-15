В паблике «Типичный Воронеж» появился пост, в котором пользователь Ярослав Седов рассказал о нападении стаи собак на его жену на улице 9 Января у остановки «Сельмаш». По словам мужчины, его супругу укусили за ногу. При этом он выложил фото, где на теле женщины видна достаточно глубокая царапина.Ярослав утверждает, что в травмпункте, куда он пришел с женой, им сказали, что это уже второй подобный случай за день именно в этом месте.Напомним, 14 января в региональном управлении Роспотребнадзора отчитались о случаях бешенства у животных за 2020 год. У санитарных врачей были данные о том, что от этой страшной болезни погибли четыре собаки. Укушенных людей призвали немедленно обращаться к врачам. Как известно, если вовремя не принять меры, смерть от бешенства неизбежна.В то же время уже который год идут разговоры об организации в Воронеже приюта для бродячих собак. А в существующих учреждениях, где содержат Шариков, далеко не всегда соблюдаются санитарные нормы.