Объект культурного наследия «Контора почтово-телеграфная», который расположен в городе Борисоглебск, готовится к реставрации. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области сегодня, 14 января.Там уточнили, что ранее по нему была согласована научно-проектная документация и на реставрационные работы выдано разрешение. Дом-памятник находится на улице Карла Маркса, 76. Подрядчиком выступит воронежское ООО «Стройгрупп». Компания имеет лицензию Минкульта РФ.На объекте предполагается провести реставрацию фасада, усилить кирпичную кладку цоколя и отремонтировать отмостки. Работы должны быть завершены до конца 2021 года.