За сутки полицейские изъяли из оборота в Воронежской области 12 фальшивых денежных купюр. Большая часть из них – 10 штук – были номиналом в пять тысяч рублей, еще по одной в две и одну тысячу рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 14 января.Сразу семь «липовых картинок» получила 25-летняя местная жительница. Фальшивомонетчик накануне приобрел у нее смартфон, а расплатился подделками. Сразу распознать подвох она не смогла. Поняла это только когда попыталась положить деньги через банкомат на карту, а устройство их не приняло.Еще пять фальшивок обнаружили в банках после инкассации. Они поступили их сетевых магазинов, автозаправки и аптеки.Все изъятые деньги направлены на исследование. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы их поступления в регион. Возбуждены уголовное дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».Поддельные купюры зачастую имеют одни и те же серии: для 5000 рублей: ав47747**, хь48251**;для 2000 рублей: АА4026095**, АА1282159**; для 1000 рублей: аМ24934**, тЛ57022**.