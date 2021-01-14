За минувшую неделю 7326 жителей Воронежской области получили бесплатные лекарства в своих поликлиниках. Все пациенты лечатся от ковида амбулаторно. Об этом рассказали в облправительстве по итогам заседания оперштаба 14 января.Как рассказал глава департамента здравоохранения региона Александр Щукин, бесплатные препараты стали выдавать пациентам с коронавирусом в середине ноября. За это время безвозмездно лекарства получили уже 31163 жителей региона.Также стало известно, что в области для пациентов, которые перенесли ковид, откроют три центра реабилитации. На эти цели планируют выделить около 100 млн рублей.