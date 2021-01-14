Хирурга Новохоперской райбольницы обвиняют в смерти беременной пациентки. Его уголовное дело по статье о «Причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей» (ч.2 ст. 109 УК РФ) готовится рассмотреть местный райсуд.Как рассказали в суде 13 января, трагедия случилась в марте 2020 года. Тогда поступила в терапевтическое отделение райбольницы беременная пациентка. Хирург поставил женщине предварительный диагноз. При этом обследование было проведено не тщательным образом. Несмотря на то, что у врача не было достаточно анализов, он принял решение о проведении пункции брюшной полости – лапароцентеза.Женщина не перенесла процедуру. У нее произошел тяжелый шок, и она скончалась. Спустя некоторое время в отношении хирурга возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.