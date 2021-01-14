В Воронежской области за прошедшую неделю нового года значительно снизилось количество тяжелых форм заболевания коронавирусной инфекцией. Жители региона на 32% меньше стали испытывать сложности во время перенесения ковида. Об этом рассказал руководитель управления Роспотребнадзора региона Игорь Механтьев 14 января на заседании оперштаба.Также с начала года в течение двух недель отмечается снижение выявления пневмоний на амбулаторном этапе по КТ на 40%.В Роспотребнадзоре отметили, что большая часть заболевших коронавирусом воронежцев – 40-65 лет. На долю этих возрастных групп приходится 53% всех заболевших. Также увеличилось число пациентов в возрасте 18-39 лет (25,5%). За последнюю неделю выросла заболеваемость коронавирусом на 16% среди жителей региона старше 65 лет.По словам главного санитарного врача области, за 10 дней января заболеваемость ОРВИ снизилась на 35% по сравнению с предшествующей неделей.