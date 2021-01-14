В Воронежской области планируют открыть три центра реабилитации для людей, которые переболели коронавирусом. Туда смогут обратиться граждане, у которых после выздоровления возникли сложности со здоровьем или «побочные» симптомы.Поручение об организации новых медструктур дар подчиненным губернатор Александр Гусев. Это произошло сегодня, в четверг, 14 января, на очередном заседании региональноного оперштаба по борьбе с COVID-19.Напомним, ранее была в поликлинике воронежской областной больницы открыта кардиологическая горячая линия. Туда могут обращаться люди с сердечно-сосудистыми патологиями, а также с осложнениями после лечения коронавируса.