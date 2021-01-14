Воронежские синоптики запомнят «ковидный» 2020 год еще и давно не виданной жарой и сушью.Средняя температура по области составила 9,4 градуса, что больше чем на три градуса выше нормы (+6,1). Ранее рекордным был 2010 год. Тогда средняя температура достигла отметки в +8,8.В Воронеже было еще чуть теплее - +9,5 в среднем за прошедший год. Это на 3,4 градуса выше нормы. И здесь превзойден рекорд 2010 года – тогда средняя температура составляла +8,4.Надо сказать, что во второе десятилетие XXI века ни один год не был по температуре ниже нормы, сложившейся еще в советское время – с 1960 по 1990 годы. Самым «холодным» годом был 2011-й. Но и тогда средняя температура составила +7,1 градуса. В ближайшее время норму пересчитают. Видимо, она изменится и очень существенно в связи с глобальным потеплением.2020 год стал еще и одним из самых сухих за десять лет. Выпал всего 71 процент от обычной годовой нормы осадков. Не удивительно, что было столько пожаров, хотя, к счастью, ужас 2010 года все же не повторился.