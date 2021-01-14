Уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стал бывший школьный директор, рассматривает сейчас Новохоперский райсуд. Его подозревают в том, что он фиктивно провел по документам сотрудника, а его зарплату и премии получал сам. Об этом сообщили в суде 14 января.Там рассказали, что мужчина являлся директором местной школы с 2006 года по январь 2020. В апреле 2016-го, будучи должностным лицом, он изготовил и подписал заведомо фиктивный приказ о принятии своего знакомого на должность сторожа и по совместительству кочегара. Для начислений зарплаты он предоставлял фиктивные сведения. Деньги при этом приходили на карту, оформленную на знакомого, после чего экс-директор их снимал. Ущерб администрации района за три года («липового» сторожа-кочегара вычислили в ноябре 2019-го года) составил чуть более 758, 5 тысяч рублей.в январе 2020 года он уволился с долности директора, но продолжал работать в школе в качестве учителя труда и ОБЖ.В отношении директора возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас его рассматривает суд.