За последнее время в Воронежской области среди выявленных заболевших коронавирусом – в основном взрослые люди. Это граждане, которым от 40 до 65 лет. Об этом сообщили в облправительстве, где сегодня, 14 января, проходило заседания оперштаба по противодействию ковида.Там отметили, что на эту возрастную категорию приходится 53% пациентов, которым диагностируют COVID-19.Надо отметить, что за последнюю неделю все же в этих случаях произошло снижение заболеваемости. В начале января среди основной части пациентов с коронавирусом были люди в возрасте 30–65 лет (около 68%).Всего же за прошедшие сутки болезнь обнаружили у 393 жителей Воронежской области, скончались от осложнений 25 человек.