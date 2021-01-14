Новоусманские полицейские закрыли наркопритон в селе Орлово. Свой дом любителям уколоться и забыться в течение всего 2020 года предоставлял 34-летний местный житель. За это он получал алкоголь и наркотики, которые сам же и употреблял.В доме обнаружили много шприцов, пластиковые бутылки со следами наркотиков и бумажный сверток с «травкой». Все эти предметы направили на экспертизу.В отделе полиции мужчина признался, что не только впускал наркоманов, но и делал для них приспособления для употребления смертоносной отравы.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Хозяину наркопритона грозит до четырех лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.