В четверг, 14 января, стало известно о том, что дельтапланериста, упавшего во время полета в Шилово, выписали из больницы. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.Напомним, ЧП случилось 4 января недалеко от плотины Воронежского водохранилища. Мужчину госпитализировали. Медики рассказали, что он проходил лечение в отделении травматологии БСМП № 1. Сейчас его выписали. Состояние здоровья дельтапланериста уже позволяет ему долечиваться дома.С летательными аппаратами перед Новым годом был еще один несчастный случай, закончившийся трагедией. 23 декабря около 12.40 в Рамонском районе недалеко от села Новоподклетное рухнул на землю вертолет Eurocopter АС-50, принадлежащий холдингу «Молвест». 49-летний пилот и 40-летний инженер попали в больницу. 12 января стало известно о смерти пилота. Инженер постепенно поправляется.