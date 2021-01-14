Как оказалось, промышлял угонами автомобилей в Воронеже 27-летний житель города Эртиль. Его и задержали накануне полицейские. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 14 января.Угонял он отечественные авто. Два инцидента были совершены уже в этом, 2021 году. В январе к правоохранителям обратились двое воронежцев. Они сообщили, что у них пропали автомобили ВАЗ-2115. Один был припаркован возле многоэтажки на улице Переверткина, другой на придомовой территории на Средне-Московской. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей.Были разосланы ориентировки. Один из автомобилей задержали в соседней Липецкой области. За рулем находился мужчина, он не смог ни предоставить документы на машину, ни объяснить, откуда она у него. В отделе он признался, что ему надо было поехать к маме в Нижний Новгород. Для этого злоумышленник угнал первое авто с улицы Переверткина. Но машина по дороге сломалась, и он в Центральном районе Воронежа перехватил другое. На нем его и задержали полицейские.Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.