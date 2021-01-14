Рядом с Таловской райбольницей появилась вертолетная площадка. Предполагается, что круглосуточный объект позволит оптимизировать оказание медицинской помощи, в первую очередь пациентам отделения реанимации и нуждающимся в оказании высокотехнологичной и специализированной помощи.На объекте уложили твердое покрытие под посадочную площадку, установили светосигнальное оборудование, нанеси разметку согласно воздушному кодексу, оборудовали подъездные пути. А также провели благоустройство прилегающей к площадке территории.Вертолетную площадку построили на средства регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».