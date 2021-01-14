Жертвой многоступенчатой обманной схемы мошенников стала 41-летняя жительница села Хреновое Бобровского района.Женщине позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками банка. Они предложили ей оформить кредит на выгодных условиях. Сельчанка заинтересовалась и продиктовала свои персональные данные для подачи заявки. Причем аферисты передали эту информацию в настоящий банк. Там менеджеры одобрили заявку женщины. Она пришла в банк и получила кредит – 390 тысяч рублей наличными.Однако вскоре ей позвонили те же аферисты, но уже с другого номера. На этот раз они представились полицейскими. И попросили женщину помочь поймать мошенников, которые ей звонили ранее. Для этого нужно было перевести деньги на указанные ей реквизиты. Как только аферисты их будут снимать, их якобы и поймают. Понятное дело, после перевода денег этот телефон замолчал.- Всего 13 января было пять фактов дистанционных мошенничеств и три хищения денег с банковских карт, - рассказали в региональном ГУ МВД. – У доверчивых людей отобрали около миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Аферистов разыскивают. Еще раз просим всех граждан: не доверяйте звонкам незнакомцев, предлагающих какие-либо финансовые операции под любым предлогом. Правильнее всего сбросить вызов м перезвонить по номеру, указанному на оборотной стороне пластиковой карты. Звонки, как правило, бесплатные. Настоящие сотрудники банка сразу же пояснят, что с вами связывались, скорее всего, именно мошенники. Если же нет, то соединят с настоящей службой безопасности финансового учреждения.