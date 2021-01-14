Государственные инспекторы Воронежского заповедника 4 января обнаружили в 14-ом квартале Сомовского лесничества государственного природного заказника федерального значения «Воронежский» мужчину с карабином «Вепрь» ВПО-209, заряженным магазином с 14-ю патронами калибра 366 ткм. Задержанный оказался жителем Воронежа. Его передали сотрудникам полиции, оружие изъяли.- Охота в заповеднике и его охранной зоне, а также в заказниках федерального значения «Воронежский» и «Каменная степь» запрещены, - напомнили в заповеднике. - За нарушение законы предусмотрена уголовная ответственность!