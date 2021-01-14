38-летний пассажир «шестерки» из Поворино, у которого при досмотре салона авто нашли наркотики, приговорен к одному году исправительных работ. От своего заработка 10% он теперь обязан отдавать государству. К такой мере пресечения его приговорил Борисоглебский городской суд 13 января.Машину полицейские остановили в районе одного из домов по улице Матросовской при выезде из Борисоглебска. В ходе досмотра у пассажира стражи порядка нашли наркотики – диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин в значительном размере, массой не менее 1,07 грамма. Запрещенные вещества он приобрел ранее у неустановленного лица. И из части уже приготовил себе раствор героина и предусмотрительно набрал его в шприц.Суд приговорил его к году исправительных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.