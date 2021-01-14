Ночью 14 января четыре пожарных расчета выезжали тушить огонь в Центральном районе.- Сообщение о возгорании на ул.Обороны Революции поступило на пульт дежурного в 1.40. 12 спасателям удалось побороть пламя в 2.14. Сгорел гараж площадью 28 кв.метров и автомобиль «Тойота». Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Эксперты устанавливают причину возгорания.Если вы стали участником или свидетелем пожара, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.