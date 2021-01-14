В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги 2020 года по заболеваниям бешенством животных.Оказалось, что в прошлом году от этой страшной болезни погибли 17 братьев наших меньших. Случаи бешенства были зарегистрированы в Воронеже и в семи районах области. В 2019 году их было почти в два раза больше – 33. И случались они тогда в 16 районах Воронежской области.Если вернуться к 2020 году, то от бешенства погибли семь кошек, по четыре собаки и лисицы и по одной корове и кунице.К врачам обращались 5034 человека, которых агрессивные животные либо кусали, либо царапали. В 2019 году жертв нападения братьев наших меньших тоже было больше – 6401. При этом укусов в 2020 году было всего 183. В 2019-м, для сравнения, - 251.Чаще всего животные кусали людей в 14 районах области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Борисоглебском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Каменском, Кантемировском, Новоусманском, Павловском, Петропавловском, Репьевском, Россошанском и Семилукском.Санитарные врачи напоминают простые меры безопасности от бешенства:- покупайте только братьев наших меньших с ветеринарными документами, подтверждающими их здоровье;- регулярно вакцинируйте домашних и находящихся на сельхозпредприятиях животных; их не стоит забивать и уничтожать тела самостоятельно, лучше пригласить компетентных людей;- безнадзорных и диких зверей не стоит кормить и гладить и вообще с ними контактировать;- ветеринарам, охотникам, лесникам, егерям нельзя забывать делать прививку от этой смертельно опасной болезни;- если на вас напало подозрительное животное, сразу обращайтесь к врачам. Помните: если при заражении бешенством вовремя не сделать нужный укол, смерть неизбежна.