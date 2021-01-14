13 декабря около шести вечера воронежская семья, везшая в больницу ребенка с травмой головы (трехлетняя девочка, играя за компьютерным столом, не удержала равновесие и ударилась лицом о край стола, повредив челюсть и зубы), в районе Остужевского кольца попала в пробку, спровоцированную снегопадом. Попасть быстро в медучреждение, расположенное в Центральном районе, родителям помогли автоинспекторы.Полицейские пересадили мать с дочкой из «Форда Мондео» в патрульный автомобиль и, включив мигалку и сирену, через несколько минут доставили их в детскую больницу, где малышке своевременно оказали помощь.