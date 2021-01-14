Приговор 21-летнему пьяному байкеру вынес Кантемировский районный суд. Молодой человек, отказавшийся от медосвидетельствования теперь должен будет отработать 280 часов обязательных работ. Помимо этого его лишили водительских прав. Об этом сообщили в суде 14 января.Нетрезвого юношу на мопеде остановил инспектор ДПС в селе Митрофановка. Ему предложили «подышать в трубочку». Но от этой процедуры он отказался. Второй вариант – прохождение освидетельствование в больнице – его тоже не устроил. Правоохранители возбудили в отношении байкера административное дело по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ. А за отказ от медосвидетельствования он, согласно примечанию к ст.264 УК РФ, признавался лицом, находящимся в состоянии опьянения.Приговор пока не вступил в законную силу.