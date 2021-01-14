В поселке Вишневка Верхнехавского района утром 6 января обнаружили труп.Оперативники выяснили, что 5 января 30-летний мужчина пришел в гости к своей сестре, они выпили с ее 43-летним гражданским супругом. И хозяин стал оскорблять гостя, тот не выдержал и избил оппонента, а потом лег спать. А утром женщина обнаружила сожителя лежащим на полу без признаков жизни и вызвала \\"Скорую\\". Спасти потерпевшего не удалось, он скончался на месте происшествия. Судмедэкспертиза показала, что его смерть наступила в результате разрыва почки.Выяснилось, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.