Синоптики предупреждали, что сильный снегопад с мощным ветром в Воронежской области продлится ориентировочно до трех часов ночи 14 декабря. В частности, с утра 14 января энергетики филиала «Россети Центр Воронежэнерго» устраняли последствия снежного циклона в Грибановском и Хохольском районах области. Социально-значимых объектов в зоне обесточения не было. Сейчас все жители районов вновь подключены к сетям.С момента получения предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в зоне ответственности филиала «Россети Центр Воронежэнерго» был введен режим повышенной готовности.Для обеспечения временного энергоснабжения потребителей на время проведения аварийно-восстановительных работ было задействовано 3 резервных источника энергоснабжения.К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ на территории области готовы 147 бригад Воронежэнерго в составе 458 человек, 278 единиц спецтехники. Напомним, сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220.