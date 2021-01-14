Областной суд воронежской области снова не удовлетворил ходатайство защиты бывшего ректора Опорного вуза Сергея Колодяжного. Ему придется пробыть в СИЗО, как и положено, до 28 февраля. Об этом рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в суде.Жалобу защиты рассматривали 13 января. Адвокат ссылался на неудовлетворительное состояние здоровья своего подзащитного. Но эти доводы для суда были не убедительными.Сергей Колодяжный пребывает в следственном изоляторе с 4 марта 2020 года. За это время защита неоднократно пыталась выбить для него домашний арест, ссылаясь на то, что у бывшего ректора обострился сахарный диабет и он входит в число людей из зоны риска. Но пока безрезультатно. Сторона обвинения остается непреклонной. Они опасаются, что Сергей Колодяжный может воспользоваться тем, что у него есть открытая шенгенская виза, а у его бывшей жены имеется недвижимость за границей.Напомним, Колодяжный попал в СИЗО после того, как на него заявила одна из бывших проректоров университета – Ксения Чугунова. Она сообщила, что с 2015 по 2020 год передала ему за покровительство в общей сложности 2 млн рублей. Правоохранители сначала возбудили уголовное дело о крупной взятке (ст. 290). А в конце октября он попал еще под статью за крупное мошенничество (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Здесь уже фигурирует сумма в 70 миллионов рублей премиальных 14 сотрудникам университета, которые он ученый муж якобы мог похитить.