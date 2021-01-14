Борисоглебский городской суд вынес приговор местному жителю, которого поймали при попытке передать наркотики в пакетиках с чаем в колонию. Фигурант уголовного дела (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) получил девять лет строгого режима. Об этом сообщили в суде 14 января.Как было установлено, 25-летний молодой человек попался в начале марта 2020 года. Тогда он решил перебросить наркоту своему товарищу, который отбывал срок в ИК-9. Для этого он приобрел метадон весом не менее 0,59 грамма. Экспертиза впоследствии показала, что это наркотик в крупном размере.Молодой человек договорился с осужденным приятелем о встрече и принес в колонию два свертка с пакетиками чая «Greenfield». Запрещенную передачу пресекли сотрудники колонии, а злоумышленник сам загремел под уголовное дело. Накануне суд вынес ему приговор – 9 лет колонии строгого режима.