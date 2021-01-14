С 11 января 2021 года во всех МФЦ Воронежской области начали прием документов по экстерриториальному принципу (вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости на территории России).Обратиться за получением услуг в сфере регистрации прав и кадастрового учёта можно в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ). Для заявителей открыто 828 окон обслуживания по всему региону.До недавнего времени приём документов в отношении таких объектов осуществлялся только в офисе Кадастровой палаты Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 12Б. Кроме того, на сайте МФЦ есть возможность предварительной записи на прием. Предварительно записаться можно: - посредством сайта mydocuments36.ru; - в центре телефонного обслуживания АУ «МФЦ» по номеру: 8 (473) 226-99-99; - с помощью мобильного приложения «Мои Документы. Онлайн».