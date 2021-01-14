Ночью 14 января спасателей вызвали на пожар в Подгоренский район. Горел частный дом в селе Сергеевка.- Сообщение о возгорании дома на улице Победы поступило на пульт дежурного в 1.05. Через 22 минуты пожарные потушили огонь, на месте работали два пожарных расчета, сгорел жилой дом площадью 48 кв. метров, на пепелище нашли труп 57-летнего мужчины, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Эксперты выясняют причину возгорания.Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.