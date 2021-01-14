30-летний житель Левобережного района стал жертвой подлого грабежа. Мужчина ночью возвращался из питейного заведения и по дороге оттуда познакомился с молодым человеком. Юноша предложил его подвезти. Но отъехав немного, показал свои истинные намерения. Молодой человек несколько раз ударил своего пассажира и отнял у него мобильник и золотое кольцо. А затем вытолкал его из салона на улицу. Стоили похищенные вещи около 36 тысяч рублей.Мужчина, немного протрезвев, обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска вскоре выяснили, что к грабежу может быть причастен 20-летний воронежец. Юношу задержали в Южном микрорайоне. В отделе полиции он признал свою вину. Отрицать ее в принципе было бессмысленно: похищенные вещи нашли у него при обыске.Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы. Его отправили в следственный изолятор.