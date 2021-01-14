Панинский райсуда ограничил в родительских правах в отношении шестерых малолетних детей 36-летнюю женщину, осужденную за гибель 4-летней дочери, и ее гражданского супруга, сообщили в прокуратуре Воронежской области.Напомним, малышка утонула в пруду 21 июня 2020 года, когда семейство отдыхало на природе. Мать семерых детей и ее гражданский муж распивали спиртные напитки. Дети в возрасте от 2 до 13 лет были предоставлены сами себе. Вскоре родители обнаружили отсутствие 4-летней дочери, после поисков тело утонувшего ребенка нашли в пруду. Мать за причинение смерти по неосторожности наказали годом исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.Прокуратура района провела проверку органов системы профилактики Панинского района. Главе района внесено представление об устранении нарушений закона. Четырех должностных лиц - руководителя отдела образования, председателя и секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, а также сотрудника органа опеки - привлекли к дисциплинарной ответственности.